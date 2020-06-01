Власти Подмосковья разрешили верующим посещать храмы

Власти Московской области разрешили верующим проводить богослужения на открытом воздухе и посещать храмы в небогослужебное время. Об этом заявил митрополит Коломенский и Крутицкий Ювеналий.

«Главный государственный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова сообщила мне о первом этапе снятия ограничительных мероприятий в связи с эпидемией коронавируса. Согласно этому решению, нашим верующим разрешается посещать храмы на территории Московской области в небогослужебное время, а богослужения мы можем совершать на воздухе, около наших храмов, при соблюдении всех санитарных предписаний», - цитирует ТАСС заявление митрополита.

По его словам, в праздник Святой Троицы, который православные отметят 7 июня, он совершит богослужение на соборной площади в Коломне.

Кроме того, в Подмосковье разрешено открыть спортивные объекты и учебно-тренировочные базы профессиональных футбольных клубов. Спортивные объекты смогут работать при условии соблюдения профилактических санитарно-эпидемических норм. С понедельника заработают автокинотеатры, химчистки и библиотеки.