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У переболевших коронавирусом обнаружили общее осложнение

Анна Касаткина
03:00 15.06.2020
COVID-19 может вызывать поражения центральной нервной системы, выяснили врачи.
У переболевших коронавирусом обнаружили общее осложнение
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Коронавирус может поражать центральную нервную систему (ЦНС), из-за чего у переболевших инфекцией остается ощущение озноба в теле. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Клетки ЦНС восприимчивы к коронавирусу, как и клетки слизистой органов дыхания, и желудочно-кишечного тракта, пояснила она. Последствием повреждения нервной системы, по словам доктора, может стать нарушение терморегуляции и ощущение озноба даже в летнюю жару.

«Сейчас есть данные, что у многих людей после полного исчезновения клинических симптомов COVID сохраняется такой озноб», - отметила Павлова в беседе с «Комсомольской правдой».

Пока неизвестно, является ли это нарушение временным или постоянным. Клинических рекомендаций для устранения подобного состояния тоже не существует, однако согреться без вреда для здоровья могут помочь теплые чаи или теплая вода с сезонными ягодами, например, малиной, известной своими сосудорасширяющими свойствами, уточнила врач.

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