Трамп вдвое сократит американский воинский контингент в Германии

Президент США Дональд Трамп пообещал сократить число военных в Германии до 25 тысяч. По его словам, страна просрочила свои платежи в НАТО.

В связи с этим он задался вопросом, почему Вашингтон должен помогать Берлину.

«Мы сократим число солдата США в Германии до 25 тысяч», - сказал он журналистам на брифинге в Белом доме.

Глава государства уточнил, что таким образом число американских солдат в Германии уменьшится примерно наполовину, так как в данный момент там находится порядка 50 тысяч военных, сообщает РИА Новости.