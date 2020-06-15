Момент задержания: появились новые кадры с места стрельбы на Ленинском проспекте

Опубликована новая видеозапись с места стрельбы на Ленинском проспекте в Москве. Очевидцы сняли на видео момент задержания злоумышленника.

На кадрах слышен выстрел и видно, как полицейские удерживают вооруженного человека.

Перестрелка на западе столицы произошла днем 15 июня. Прохожий, предположительно, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения открыл огонь из травматического оружия по сотрудникам дорожно-транспортной службы, которые остановили водителя такси. Раненые правоохранители дали ответный выстрел.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».