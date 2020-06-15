СМИ: родственников стрелявшего в полицейских на западе Москвы вызвали на допрос

Родственники мужчины, который в понедельник, 15 июня, открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве, были вызваны на допрос.

«Дядя стрелка занимал пост министра имущественных отношений региона. Брат — сотрудник правоохранительных структур Ингушетии. Сейчас родственники стрелка вызваны в Центр противодействия экстремизму по региону для допроса», - сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что стрелком, по предварительным данным, был 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Г. Мужчина начал стрельбу, когда полицейские остановили водителя такси за нарушение правил дорожного движения. Двое правоохранителей получили огнестрельные ранения. Также сообщалось, что стрелок открыл огонь из травматического оружия и находился во время инцидента в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Злоумышленник также получил ранения.

Сообщалось, что стрелок во время инцидента действовал в одиночку, без сообщников. Об этом также заявили источники ТАСС в правоохранительных органах.