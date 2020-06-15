У берегов Курил произошло землетрясение
Очаг землетрясения находился на глубине 39 километров.
© Фото: Muhammad Fauzy ZUMAPRESS.com Globallookpress
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов северных Курил. Об этом рассказали в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
Землетрясение зафиксировали в 8.23 (00.23 мск) 15 июня. Подземные толчки силой три балла ощутили жители Северо-Курильска.
«Эпицентр располагался в точке с координатами 49 градусов северной широты и 148,3 градуса восточной долготы – в 240 километрах юго-восточнее Северо-Курильска на острове Парамушир», - сказала РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
Она также добавила, что очаг землетрясения находился на глубине 39 километров.