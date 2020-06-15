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Страшный диагноз и солидный кредит: как банда лжемедиков из Челябинска обманывала доверчивых пациентов

Светлана Свечкарева
22:35 15.06.2020
Предполагается, что число пострадавших от действий псевдоврачей в Челябинске может превышать тысячу человек.
Страшный диагноз и солидный кредит: как банда лжемедиков из Челябинска обманывала доверчивых пациентов
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Теперь охранники частного медицинского центра в Челябинске не пускают своего недавнего пациента Павла Юдина на порог. А начиналось все даже очень прилично: пенсионеру позвонили и сообщили, что он стал участником спецпрограммы, по которой ему положено бесплатное обследование. Но после приема мужчине сообщили страшный диагноз.

«Терапевт ни в чем не разбираясь сказал, что у меня прединсультное состояние, сказал немедленно принять капельницы», - вспоминает Павел Юдин.

А дальше как во сне: капельница с неизвестным препаратом,  таблетки и в итоге мужчина поставил подпись на документе. Оказалось, расписался в получении услуг, а заодно и в кредитном договоре на 119 тысяч рублей. Но руководство клиники теперь подлог отрицает.

В приемной медцентра скопилась целая очередь из таких же должников. Как и Юдина, их всех «спасали» с помощью капельниц и таблеток. И все они в процессе «лечения» оформили кредиты на крупные суммы.

«В состоянии оказываешься какой-то эйфории или непонятно чего. Я кое-что даже через раз помню, что со мной происходило», - говорит пострадавшая Галина Зайкова.

Эта история длилась не один года.  Клиника меняла только названия, главным же принципам не изменяла никогда: громкие обещания и страшные прогнозы.

Рядом, кстати, расположены  еще несколько частных клиник. Недавно в соседнем здании за лечение пиявками и растяжку на странных тренажерах еще одна пенсионерка отдала полмиллиона рублей. Пострадавших от действий подобных организаций, по мнению экспертов Общероссийского народного фронта, только в Челябинске больше тысячи. Бизнес процветает, потому, что нет уголовных дел.

«Тут практика по регионам отличается. В каких то регионах уголовные дела проходили по подобным делам и, соответственно, в этих регионах в последующем такие компании не работают», - объяснил эксперт ОНФ Вячеслав Курилин.

Пока всех пострадавших отправляют в суд, ведь договоры они подписывали добровольно. В ОНФ обещают помочь истцам доказать, что оказанные услуги не соответствовали медицинским требованиям, а дальше, создав прецедент, уже обратиться с судебными решениями в правоохранительные органы с требованием о возбуждении уголовных дел.

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Страшный диагноз и солидный кредит: как банда лжемедиков из Челябинска обманывала доверчивых пациентов
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