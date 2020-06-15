Москва направила ноту протеста в МИД Украины после антироссийской акции

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что посольство РФ в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины после антироссийской акции, прошедшей 12 июня.

«В ноте было указано на нежелание украинской стороны выполнять свои международные обязательства по обеспечению условий нормального функционирования российских дипломатических учреждений, участниками которых являются Россия и Украина», - сообщили в https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/UdAzvXr89FbD/content/id/4164803ведомстве.

Дело в том, что 12 июня, в День России, на фасад здания посольства РФ в Киеве при помощи светового оборудования был спроецирован ряд изображений русофобского содержания.

В МИД России выразили надежду на принятие Украиной соответствующих мер с целью предотвращения оскорбления достоинства и нарушения спокойствия консульских представительств других стран.

Ранее сообщалось о том, что в МИД РФ рассказали о новых нотах протеста Украины по Крыму. В одной из них Киев потребовал отчета о мерах по борьбе с коронавирусом на полуострове.