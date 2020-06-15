Дату вручения «Оскара» снова перенесли из-за пандемии COVID-19

Ежегодная церемония вручения премии «Оскар» перенесена на 25 апреля 2021 года из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Изначально церемония вручения наград должна была пройти 28 февраля следующего года, однако, организаторы шоу решили перестраховаться и перенести «Оскар» на два месяца позже.

Сообщается, что номинации будут объявлены 15 марта 2021 года. В киноакадемии выразили надежду, что продление срока позволит кинематографистам выпустить свои фильмы и принять участие в премии.

Ранее стали известны даты проведения Евровидения в 2021 году в Роттердаме. Полуфиналы международного музыкального конкурса Евровидение в 2021 году состоятся 18 и 20 мая, а финал пройдет 22 мая. В 2020 году песенный конкурс решили отменить на фоне пандемии коронавируса.