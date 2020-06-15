СМИ: Трамп пригласил президентов Сербии и Косова на переговоры в США

Президент США Дональд Трамп пригласил в Белый дом лидеров Сербии и Косова для проведения переговоров. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники.

По информации издания, американский лидер предлагает провести встречу 27 июня. Трамп рассчитывает, что во время этого мероприятия стороны смогут достигнуть мирного договора.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим сербским коллегой Александром Вучичем. В ходе беседы Путин высказался в пользу выработки приемлемого для Белграда компромисса по Косово, который должен утвердить СБ ООН.