СМИ: стрелок на Ленинском проспекте в Москве действовал без сообщников

Мужчина, ранивший сотрудников правоохранительных органов на западе Москвы, действовал один. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, мужчина, открывший стрельбу и ранивший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, действовал в одиночку без сообщников», - подчеркивает агентство.

Напомним, перестрелка на западе столицы произошла в понедельник, 15 июня. Мужчина начал стрельбу, когда проходил мимо в момент остановки сотрудниками ГИБДД водителя такси за нарушение правил дорожного движения.

В результате происшествия пострадали двое правоохранителей и сам стрелок. Уточнялось, что по предварительной информации, злоумышленник стрелял из травматического пистолета, находясь в алкогольном или наркотическом состоянии.

Позже стало известно о том, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что была установлена личность московского стрелка. Им, по информации источника, оказался 25-летний уроженец Назрани Ратмир Г.