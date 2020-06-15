В Красноярске нашли женщину, избившую ребенка в лифте дома

В УМВД по Красноярскому краю сообщили о том, что полицейские нашли женщину, которая избила трехлетнюю девочку в лифте одного из жилых домов города. Ей, как сообщает RT, оказалась 57-летняя бабушка малышки. Женщина не задержана, но ее пригласили в отдел полиции.

На данный момент с женщиной работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, решают вопрос о постановке семьи на учет. Также уточняется, что ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

Напомним, в понедельник, 15 июня, в ряде СМИ было размещено видео с камеры видеонаблюдения, размещенной в лифте одного из подъездов многоквартирного жилого дома по улице Вильского, на котором был запечатлен момент нанесения ударов женщиной малолетней девочке.

На кадрах видно, как женщина с размаху бьет ее рукой по лицу так, что та падает. Далее женщина грубо поднимает малышку за руку, наносит ей еще один удар и снова ставит на ноги. После этого родственница пострадавшей надевает капюшон на ребенка и ставит ее на ноги.