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Свободное перемещение и отмена обсервации: Крым снова открыл свои двери для туристов

Виктория Косогляденко
21:34 15.06.2020
После отмены ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса, на крымские пляжи в большом количестве стали возвращаться туристы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Крым снова открыт для посещений. Пункт контроля, на котором раньше отсеивали приезжих из других регионов, 15 июня был упразднен, а трасса «Таврида» теперь свободна для передвижений. Кроме того, отменена обязательная обсервация.

Впрочем, добровольное тестирование пока не отменяется. Переносные медицинские модули с экспресс-лабораториями останутся на прежних местах. Проверку на COVID-19 можно пройти как и раньше, но исключительно по желанию.

Сейчас в Крыму туристы не прячутся и цель визита тоже не скрывают. Наступил период отпусков и на крымских пляжах вновь появились люди.

Во время карантина самолеты на полуостров летали почти  пустые. Сейчас интенсивность прилетов - каждые полчаса. И вскоре местные власти планируют выйти на прежние показатели - один борт в три минуты.

Атмосфера отдыха ощущается с первых же минут после прилета. Туристы с трапа попадают под пляжные зонтики, где дожидаются автобуса, который везет их прямо к морю. Такими же навесами оборудованы зоны на берегу. Вода в Черном море, кстати, уже теплая.

Местность на востоке полуострова называют крымскими мальдивами. А южный берег сейчас поражает не только живописными видами, но и ароматами. Здесь одновременно распустились тысячи бутонов роз - алых, белых, желтых, лиловых и даже выведенных местными селекционерами черных.

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