Путин в разговоре с Вучичем высказался за компромиссное решение по Косово

Президент РФ Владимир Путин во время телефонных переговоров с лидером Сербии Александром Вучичем высказался в пользу выработки приемлемого для Белграда компромисса по Косово. Его, по мнению российского политика, должен утвердить СБ ООН.

«В ходе подробного обмена мнениями по проблематике косовского урегулирования Владимир Путин высказался в пользу выработки приемлемого для Белграда компромиссного решения, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН», - сказано в сообщении Кремля.

Уточняется, что телефонный разговор президентов состоялся по инициативе сербской стороны.

Ранее в администрации сербского лидера подчеркнули, что президент России во время беседы подтвердил готовность совершить визит в Белград осенью 2020 года на освящение храма Святого Саввы.