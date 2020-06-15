«33 миллиона имен и фамилий»: ведущая «Звезды» оценила масштабы галереи «Дорога памяти»

На территории недавно возведенного комплекса Главного Храма Вооруженных Сил России также была создана галерея «Дорога памяти» длиною 1418 шагов в память о 1418 днях войны. Об этом уникальном проекте и о его создании в эфире ток-шоу «Открытый эфир» рассказала ведущая телеканала «Звезда» Ирина Лосик.

«"Дорога памяти" это тоже удивительный проект, это, своего рода, ожившая история. Там десятки залов и галерей, они посвящены отдельным важнейшим историям, событиям ВОВ. Там использованы все самые современные технологии, которые есть на сегодняшний день. Также там собрана база данных из 33 миллионов имен и фамилий, понятно, что раньше это где-то хранилось в архивах, но единой базы никогда не было. Проведена колоссальная работа. И когда вы туда приходите вы можете в поиск вбить данные своего родственника и вы найдете всю необходимую о нем информацию», - заявила журналистка.

Между тем, о технологичности мемориального комплекса «Дорога памяти» и о его уникальных экспонатах упоминал замминистра обороны России Тимур Иванов. Он рассказал о масштабных мультимедийных объектах, включающих голограммы военного медицинского госпиталя.