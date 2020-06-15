«Тысячи людей сделали невозможное»: ведущая «Звезды» рассказала о рекордных темпах строительства Главного Храма ВС РФ

Главный Храм Вооруженных сил России, который теперь является третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, был возведен в рекордные сроки - всего лишь за полтора года. О разнице в ощущениях от посещения места строительства собора и уже после его завершения в эфире ток-шоу «Открытый эфир» рассказала ведущая телеканала «Звезда» Ирина Лосик.

«Мы там провели последние 3 месяца. И когда я увидела в феврале стройку, она была в самом разгаре, появилась мысль: нет, это невозможно закончить к 9 мая, огромное количество работ еще не было выполнено. Тогда был начат только нижний уровень, к верхнему еще и не приступали. Но это все произошло, мы видим, какая это великолепная красота. Строители, художники, тысячи людей сделали невозможное и теперь у нас есть такой вот замечательный Главный Храм ВС РФ. Я считаю что это самый красивый собор не только в России но и в мире. При этом, не возникает ощущения что это новодел, там очень уютно и хочется возвращаться», - заявила журналистка.

Также, 14 июня, в подмосковном парке «Патриот» прошла церемония освящения Главного Храма Вооруженных сил России. Теперь он получил название - Храм Воскресения Христова. На торжественном молебне присутствовали архитекторы, художники, военачальники - те, кто участвовал в возведении этого храма. Чин освящения провел лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.