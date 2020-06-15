«Оснований запретить нет»: эксперт прокомментировал ограничения властей Дании по «Северному потоку-2»

Из-за проведения в акватории южной и центральной частях Балтийского моря близ Дании учений сил НАТО Baltops-2020 была временно отложена прокладка труб «Северного потока-2». По мнению эксперта финансового университета при Правительстве РФ Станислава Митраховича, данная ситуация не несет угроз для прекращения работ над проектом Nord Stream 2.

«Они будут затягивать эту тему, как минимум, я думаю еще несколько месяцев, но оснований запретить стройку у них нет. А вот затянуть с разрешением, да, они могут», - заявил эксперт в программе «Специальный репортаж».

Между тем, в сенат США был внесен законопроект, о санкциях против газопровода «Северный поток-2». По мнению одного из сенаторов от республиканской партии Джона Барассо, данный закон призван уточнить и расширить уже действующие ограничения.