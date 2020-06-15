Путин провел переговоры с президентом Сербии

Администрация президента Сербии сообщила, что в понедельник, 15 июня, Александр Вучич провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Президент России во время беседы подтвердил готовность совершить визит в Белград осенью 2020 года на освящение храма Святого Саввы.

«Президент Путин подтвердил, что снова посетит Сербию для присутствия на центральной государственной церемонии освящения храма Святого Саввы, и отметил, что Россия будет помогать интересам Сербии», - отмечается в администрации сербского лидера.

Ранее Вучич сообщил, что власти страны начали подготовку к визиту Владимира Путина в октябре на освящение крупнейшего в регионе православного храма Святого Саввы, чье украшение осуществляется с помощью российских средств и специалистов.

Сербский лидер также подчеркнул, что для него честью будет принять президента РФ и указал на «неоценимый вклад» российской стороны в создание крупнейшего православного храма в Сербии.

Ранее сообщалось, что Александр Вучич поблагодарил Владимира Путина за помощь в борьбе с коронавирусом. Сербский лидер выразил надежду на то, что Россия благодаря решительным мерам справится с пандемией и вернется к нормальной жизни.