Следователи опровергли сообщения о смерти стрелка, ранившего полицейских в Москве

В столичном Следственном комитете опровергли информацию о смерти стрелка, ранившего полицейских на Ленинском проспекте на западе Москвы.

«Мужчина, открывший стрельбу по правоохранителям на Ленинском проспекте в Москве, жив. Он находится в больнице», - прокомментировали следователи РИА Новости.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось о том, что злоумышленник, стрелявший в сотрудников правоохранительных органов, скончался от полученных ранений.

В понедельник, 15 июня, сотрудники ДПС остановили такси за нарушение правил дорожного движения. После этого в них, по предварительной версии, из травматического оружия начал стрелять прохожий. Чтобы его обезвредить, раненым полицейским пришлось открыть огонь из табельного оружия. В результате инцидента пострадали оба сотрудника полиции и мужчина, стрелявший в них.

Также сообщалось, что по предварительным данным, стрелявший находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.