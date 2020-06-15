Работающие 1 июля россияне получат зарплату в двойном размере

В Роструде сообщили, что работа в среду, 1 июля, будет оплачена сотрудникам в двойном размере. При этом, если человек не будет работать в День всенародного голосования, оплата труда за июль для него не снижается.

«День всенародного голосования - 1 июля - будет оплачиваться как выходной день. То есть, работающие 1 июля граждане получат оплату за этот день в двойном размере, а для тех, кто в этот день не работает, оплата труда за июль не снижается», - отметили в ведомстве.

В Роструде также объяснили, что подобный принцип оплаты труда связан с тем, что, по нормам федерального законодательства, на оплату труда работников в день всенародного голосования распространяются те же нормы ТК, что и на оплату труда в праздничные дни.

«Оплата труда в праздничные дни, в соответствии с Трудовым кодексом, производится в повышенном размере», - говорится в сообщении.

Уточняется, что по желанию сотрудника, работающего 1 июля, ему может быть предоставлен день отдыха. В этом случае работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Москве разъяснили правила электронного голосования по поправкам в конституцию. Уточнялось, что специальных участков для дистанционного голосования в столице создавать не будут.