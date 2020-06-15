Финальная тренировка пеших расчетов перед Парадом Победы прошла в Алабино

В подмосковном Алабино на парадной площадке состоялась заключительная тренировка пеших расчетов и парадного строя авиации, принимающих участие в военном параде, приуроченном к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Все тренировки военного парада проводились в средствах индивидуальной защиты - в перчатках и масках.

Военнослужащие подразделений войск РХБ защиты ежедневно проводили дезинфекцию парадной площадки (перед тренировками) и всех транспортных средств, задействованных для доставки парадных расчетов.

К военному параду на Красной площади готовится пешая колонна, сформированная из более 40 парадных расчетов, в состав которых входят офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники Суворовских военных и Нахимовского военно-морского училищ, кадетских корпусов и участники Всероссийского движения «Юнармия», а также военнослужащие других силовых ведомств.

В тренировке воздушной части парада приняли участие 75 экипажей самолетов и вертолетов дальней, военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации Воздушно-космических сил. Взлет осуществлялся с восьми аэродромов, расположенных в Московской, Липецкой, Тверской, Ивановской, Саратовской и Калужской областях.

Ранее 232 единицы современной и перспективной военной техники механизированной колонны, более 20 образцов которой примут участие в военном параде впервые, были передислоцированы в Северо-Западный округ Москвы на улицу Нижние Мневники, где подготовлена специальная площадка для размещения вооружения и военной техники.

Участникам Парада Победы предстоит провести две ночные тренировки на Красной площади 17 и 18 июня. Генеральная репетиция Парада Победы состоится 20 июня.