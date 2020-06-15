В МВД рассказали подробности перестрелки в Москве

В ГУ МВД России по Москве сообщили, что зачинщиком стрельбы на Ленинском проспекте на западе Москвы стал прохожий. Он, по предварительной информации, стрелял из травматического пистолета.

Уточняется, что сотрудники полиции находились в патрульном автомобиле вместе с водителем такси, которого они ранее остановили за грязные номера.

Во время оформления протокола к ним подошел неизвестный мужчина, открыл пассажирскую дверцу и начал стрелять. Злоумышленник успел выстрелить четыре раза в одного полицейского и два раза в его коллегу.

По последним данным, СКР возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Ранее сообщалось, что, по информации СМИ, обстрелявший сотрудников ГИБДД в Москве мог быть в состоянии алкогольного опьянения. Среди пострадавших в результате инцидента - двое сотрудников ГИБДД и сам нападавший.