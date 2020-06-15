СМИ сообщили о гибели стрелка, напавшего на полицейских на западе Москвы

В ряде СМИ сообщается о том, что мужчина, который открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов на западе Москвы, скончался от полученных ран.

«Он (стрелок) скончался в больнице», - сообщил источник РИА Новости.

Ранее в ГУ МВД России по Москве подчеркнули, что, по последней информации, зачинщиком стрельбы на Ленинском проспекте стал прохожий. Он стрелял из травматического пистолета.

Сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов находились в патрульном автомобиле вместе с водителем такси, которого они ранее остановили за грязные номера. Во время оформления протокола к ним подошел мужчина, открыл пассажирскую дверцу авто и начал стрелять. Злоумышленник успел выстрелить четыре раза в одного полицейского и два раза в его коллегу. В результате инцидента пострадали оба сотрудника полиции и мужчина, стрелявший в них.

По последним данным, было возбуждено уголовное дело по статье о «Посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов».