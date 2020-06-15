Следственный комитет возбудил дело против Навального из-за клеветы на ветерана

Следователи возбудили в отношении Алексея Навального уголовное дело из-за клеветы на ветерана. Об этом говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Москве.

«Он (Навальный. - Прим. ред.) подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 128.1 УК РФ ("Клевета")», - следует из релиза.

Правоохранители считают, что Алексей Навальный нарушил закон, комментируя ролик телеканала RT, на котором участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко высказал свое мнение по поводу поправок в российскую Конституцию. По версии следствия, 2 июня Навальный разместил в своих аккаунтах в соцсетях данное видео и сопроводил его комментарием, в котором содержались заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана.

«Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц», - сказано в сообщении СК РФ.

Сейчас Навальному грозит штраф до миллиона рублей или обязательные работы на срок до 240 часов.