Момент перестрелки в Москве попал на видео

Момент стрельбы, произошедшей в понедельник, 15 июня, на Ленинском проспекте в Москве, попал на видео. На кадрах, которые публикует канал «Опер слил», видно, как мужчина начинает отбегать от машины ГИБДД, после чего достает пистолет и производит выстрел в стража порядка.

По факту случившегося Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Всего в ходе перестрелки были ранены три человека - двое сотрудников ГИБДД и мужчина, напавший на них. По предварительным данным, злоумышленник атаковал правоохранителей во время проверки документов.

Как стало известно РИА Новости, один из пострадавших во время инцидента стражей порядка сейчас находится в тяжелом состоянии.