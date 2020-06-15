СМИ: обстрелявший сотрудников ГИБДД в Москве мог быть в состоянии алкогольного опьянения
В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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Мужчина, который обстрелял сотрудников ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве, был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в момент нападения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.
Среди пострадавших в результате инцидента - двое сотрудников ГИБДД и мужчина, напавший на них.
По предварительным данным, злоумышленник атаковал правоохранителей во время проверки документов, в результате чего стражи порядка были вынуждены применить табельное оружие.