СМИ: обстрелявший сотрудников ГИБДД в Москве мог быть в состоянии алкогольного опьянения

Мужчина, который обстрелял сотрудников ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве, был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в момент нападения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.

Среди пострадавших в результате инцидента - двое сотрудников ГИБДД и мужчина, напавший на них.

По предварительным данным, злоумышленник атаковал правоохранителей во время проверки документов, в результате чего стражи порядка были вынуждены применить табельное оружие.