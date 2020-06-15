Опубликованы первые кадры с места стрельбы на Ленинском проспекте в Москве

В ходе перестрелки на Ленинском проспекте в Москве пострадали три человека. Об этом сообщает Baza.

Среди пострадавших - двое сотрудников ГИБДД и мужчина, напавший на них. По предварительным данным, злоумышленник атаковал правоохранителей во время проверки документов, в результате чего стражи порядка были вынуждены применить табельное оружие.

На место ЧП уже выехал глава ГСУ СК по Москве Андрей Стрижов. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.