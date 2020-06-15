Путин прокомментировал рост безработицы в России на фоне пандемии

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране рост безработицы на фоне пандемии коронавируса не так драматичен, как в других странах. Об этом он рассказал на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.

По словам президента, до начала пандемии COVID-19 в России уровень безработицы составлял около 4,5%, а сейчас достигает примерно 6%.

«Безработица у нас подросла, где-то около полутора процентов. Это, конечно, не так драматично выглядит, как во многих других странах, где безработица скакнула на 11–16%», - сообщил Путин.

При этом президент подчеркнул, что на рост безработицы в стране необходимо обратить внимание. Так он прокомментировал доклад министра экономического развития страны Максима Решетникова. Ранее он сообщил, что то число безработных граждан в России к 1 июня составило более 4,5 миллиона, пишут Известия.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин дал поручения по борьбе с безработицей из-за коронавируса. Главой страны было предложено продумать меры по повышению занятости населения - предлагается использовать базу вакансий «Работа в России».