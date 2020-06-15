Стали известны даты проведения Евровидения в 2021 году

Полуфиналы международного музыкального конкурса Евровидение в 2021 году состоятся 18 и 20 мая, а финал пройдет 22 мая. Об этом сообщили организаторы мероприятия на сайте шоу.

Напомним, песенный конкурс Евровидение пройдет в следующем году в нидерландском городе Роттердам. Согласно правилам мероприятия, песни этого года не будут представлены в следующем году. Выбор артиста, который отправится на конкурс, остается за вещателями.

«Жизненно важно, чтобы в следующем году Евровидение вернулось, и мы рады, что наши партнеры в Нидерландах приняли на себя обязательство вернуть это любимое шоу зрителям всего мира», - отметили организаторы шоу.

В конце марта организаторы шоу сообщили об отмене мероприятия в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Россию на конкурсе должна была представлять рейв-группа Little Big с песней Uno. При этом 16 мая состоялось музыкальное шоу под названием Europe Shine a Light с исполнителями из разных стран.