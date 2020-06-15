СМИ сообщили о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве
В результате инцидента пострадали двое сотрудников правоохранительных органов.
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
Возле одного из домов на Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба. Об этом сообщает паблик 112.
Согласно предварительным данным, в результате инцидента ранения получили два сотрудника ГИБДД. Обстоятельства случившегося в настоящий момент неизвестны.
Нужно отметить, что официального подтверждения этой информации пока нет.