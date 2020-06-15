СМИ сообщили о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве

Возле одного из домов на Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба. Об этом сообщает паблик 112.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента ранения получили два сотрудника ГИБДД. Обстоятельства случившегося в настоящий момент неизвестны.

Нужно отметить, что официального подтверждения этой информации пока нет.