Следователи установили личность женщины, которая избила ребенка в лифте дома в Красноярске

В Красноярске Следственный комитет установил личность женщины, которая избила несовершеннолетнего ребенка в лифте одного из жилых домов на улице Вильского. Ей оказалась 53-летняя бабушка пострадавшей.

По информации местного СК, на данный момент поиски женщины продолжаются. Следователи сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Побои».

«В настоящее установлена личность подозреваемой, ею оказалась 1967 года рождения, а пострадавшая девочка - ее внучка. Следователи устанавливают местонахождение подозреваемой, опрашивают свидетелей и очевидцев, проводят осмотр места происшествия», - сообщается на сайте Следственного комитета.

Ранее ряд СМИ разместил видео с камеры видеонаблюдения, размещенной в лифте дома, на котором запечатлен момент нанесения ударов женщиной малолетней девочке. На кадрах видно, как родственница девочки с размаху бьет ее рукой по лицу так, что та падает. Затем женщина грубо поднимает малышку за руку, наносит ей еще один удар и снова ставит на ноги. После этого родственница пострадавшей надевает капюшон на ребенка.