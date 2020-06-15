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Путин заявил, что в России удалось сгладить последствия пандемии коронавируса

Роман Захаров
15:44 15.06.2020
По словам президента РФ, работа властей страны во время пандемии COVID-19 была в первую очередь направлена на помощь семьям с детьми.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

России удалось сработать на опережение и сгладить последствия пандемии COVID-19 для экономики и граждан. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Нужно было решать две задачи - защитить безопасность людей, сработать на опережение. В целом нам это удается сделать», - объяснил глава государства в ходе совещания по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Президент добавил, что логика действий властей заключалась в том, чтобы в первую очередь поддержать россиян, особенно семьи с детьми, обеспечить занятость, помочь бизнесу сохранить рабочие места и трудовые коллективы.

При этом российский лидер подчеркнул, что все пакеты мер принимались обоснованно и последовательно, учитывая развитие обстановки и ситуации в экономике, а также на рынке труда.

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