Путин заявил, что в России удалось сгладить последствия пандемии коронавируса

России удалось сработать на опережение и сгладить последствия пандемии COVID-19 для экономики и граждан. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Нужно было решать две задачи - защитить безопасность людей, сработать на опережение. В целом нам это удается сделать», - объяснил глава государства в ходе совещания по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Президент добавил, что логика действий властей заключалась в том, чтобы в первую очередь поддержать россиян, особенно семьи с детьми, обеспечить занятость, помочь бизнесу сохранить рабочие места и трудовые коллективы.

При этом российский лидер подчеркнул, что все пакеты мер принимались обоснованно и последовательно, учитывая развитие обстановки и ситуации в экономике, а также на рынке труда.