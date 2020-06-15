Пригожин рассказал, зачем Наталии Орейро российское гражданство

Известную уругвайскую певицу и актрису Наталию Орейро в России знают и любят, а российское налоговое законодательство комфортно для людей творческого цеха. Такое мнение в беседе с радио Sputnik высказал продюсер Иосиф Пригожин, комментируя возможное получение исполнительницей гражданства РФ.

«Что касается Орейро, чем больше западных звезд будет делать российское гражданство, тем лучше. Мы в этом смысле гостеприимные люди. Здорово, что есть люди, которые хотят жить в России. Что касается части артистов творческого цеха, которые регистрируются здесь индивидуальным предпринимателем, им комфортно даже с точки зрения налоговой базы», - высказал свое мнение Пригожин.

Продюсер напомнил, что в части малого предпринимательства в РФ есть «достойные возможности» по налогам, в то время как страны Европы и США являются «достаточно жесткими» в этом вопросе.

«Россия в каких-то моментах комфортная для проживания. Например, в Москве тяжелый климат, но в основном здесь кипит жизнь, можно двигаться вперед. Орейро в России знают, любят», - подчеркнул Пригожин.

Ранее стало известно, что Наталия Орейро подала документы на оформление российского паспорта. В интервью ТАСС она сообщила, что посещала нашу страну более 15 раз и однажды в посольстве РФ в Аргентине ей предложили сдать документы на получение гражданства. При этом исполнительница добавила, что очень любит Россию.