«Матери говорят, что умер от сердечного приступа»: адвокат рассказал о семье водителя, погибшего в ДТП с Ефремовым

Российский адвокат Александр Добровинский рассказал в комментарии для сайта телеканала «Звезда» о семье 57-летнего водителя Сергея Захарова, который погиб неделю назад после ДТП в Москве, устроенного актером Михаилом Ефремовым.

По словам адвоката, родственники погибшего мужчины очень сплотились на фоне общего горя. Ранее в СМИ появилась информация, что семья погибшего согласится с позицией прокурора по наказанию для Ефремова.

«Это позиция объединенная. Они выбрали себе главу, человека, с которым я общаюсь. Я общаюсь с братом погибшего и его супругой. Это очень сплоченный клан», - отметил Добровинский.

При этом он подчеркнул, что от самой матери погибшего скрывают, что он погиб в аварии, которую устроил знаменитый актер.

«Ей говорят, что он умер от сердечного приступа», - подчеркнул адвокат. Добровинский также отметил, что вдову Сергея Захарова он никогда не видел и не общается с ней.

На вопрос о том, что в СМИ ранее также была опубликована информация о том, что российский актер Сергей Гармаш предложил семье погибшего встретиться, адвокат ответил утвердительно.

«Сергей просто предлагал встречу родственникам погибшего. С какой целью актер планирует провести ее - мне неизвестно», - отметил Добровинский.

Ранее сообщалось, что адвокат рассказал, как отреагировала на извинения Ефремова семья погибшего в ДТП. По словам Александра Добровинского, родственники умершего в результате аварии отказались от материальной помощи, предлагаемой актером.