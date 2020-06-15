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Мединский назвал дату открытия Ржевского мемориала

Роман Захаров
14:10 15.06.2020
Помощник президента России призвал граждан прийти и поклониться монументу.
Мединский назвал дату открытия Ржевского мемориала
© Фото: Ржевский мемориал

Торжественное открытие Ржевского мемориала, установленного в Тверской области в память о красноармейцах, запланировано на 30 июня. Соответствующее заявление сделал помощник президента России Владимир Мединский.

По его словам, монумент был готов еще в апреле, но в связи с пандемией коронавируса было решено повременить с его открытием.

Мединский добавил, что 9 мая люди несли цветы к памятнику, несмотря на то, что к нему не было доступа.

«30 июня мемориал будет открыт, и начиная с 1 июля приходите и поклонитесь. Это место удивительной энергетической силы», - сказал он.

Мемориал Советскому солдату создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов ВОВ. Он находится возле деревни Хорошево Ржевского района Тверской области. Проект реализован Российским военно-историческим обществом (РВИО) при поддержке Союзного государства, Минкульта РФ и правительства Тверской области.

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