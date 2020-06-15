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«Должны уважать историю»: Володин призвал защитить память о погибших во время Второй мировой войны

Виктория Ивашечкина
14:49 15.06.2020
По словам председателя Госдумы, необходимо добиться того, чтобы никто не перечеркивал вклад в победу Советского Союза.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Госдума РФ

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил о необходимости борьбы с дискредитацией памяти о воинах-победителях Второй мировой войны. Об этом он рассказал во время онлайн-заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

По мнению Володина, Россия должна сделать все, чтобы отношение к победе во Второй мировой войне было основано на принципах честности.

«Мы должны сделать все для того, чтобы защитить тех, кто себя защитить уже не может, дав возможность нам жить. Когда речь идет о дискредитации воинов-победителей, мы не должны на это смотреть спокойно», - отметил Володин.

Он также призвал всех россиян совместно сделать все, чтобы защитить память о погибших в войне и передать ее потомкам.

«Мы должны бороться, чтобы никто не перечеркивал вклад в победу Советского Союза, страны, в которой было много национальностей, страны, которая объединяла всех нас. Мы должны бороться за то, чтобы не было больше такой войны», - подчеркнул председатель Госдумы.

Володин также высказал уверенность, что дискредитация, которая в настоящее время происходит во многих странах мира, ни к чему хорошему не приведет.

Ранее сообщалось, что в Китае заявили о готовности вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны. Глава МИД КНР Ван И подчеркнул, что страна готова общими с РФ усилиями выступить против любых односторонних действий и психологической травли. 

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