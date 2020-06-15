Под Новосибирском прошла первая репетиция парада в честь 75-й годовщины Победы

Первая совместная репетиция пеших расчетов и колонн военной техники, которые будут задействованы в параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошла на территории военного аэродрома Толмачево в Новосибирской области.

В составе пешей колонны приняли участие более 20 парадных расчетов, сформированных из офицеров, сержантов и солдат соединений и воинских частей, а также силовых структур региона.

В составе механизированной колонны прошли более 70 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», бронированные автомобили марки «Тигр», «БТР», комплексы «С-400», «Панцирь-С1», артиллерийские установки «НОНА-СВК, Урал – 4320 с 2А65 «МСТА-Б».

Во время репетиции военнослужащие отработали порядок и последовательность выдвижения личного состава и техники, а также элементы приветствия, выноса знамен.

К участию в совместной репетиции парада допущены военнослужащие без признаков инфекционных заболеваний, прошедшие обязательный медицинский осмотр военными медиками. Военнослужащие войск РХБЗ произвели дезинфекцию площадки, на которой проходила совместная репетиция, дезинфекцию военной техники, а также транспорта, на котором происходила перевозка военнослужащих к месту проведения репетиции.

Как ранее заявлял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, на территории Центрального военного округа 24 июня пройдут три парада и более пятидесяти торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.