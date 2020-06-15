В Ленинградской области со дна Невы подняли пушку, образца 1927 года

Со дна Невы в Кировском районе Ленинградской области подняли полковую пушку образца 1927 года. Орудие затонуло при переправе Красной армии через реку в 1941 году.

Водолазы знали, что недалеко от Невского пяточка есть затонувшее орудие. На поиски ушло несколько месяцев работы. Полковую пушку подняли плавучим краном.

На Невском судостроительно-судоремонтном заводе проведут реставрационные работы орудия, после чего пушку установят возле музея «Прорыв блокады Ленинграда».