В Кремле прокомментировали отмену Парадов Победы в некоторых регионах
Дмитрий Песков заявил, что в Москве с пониманием относятся к данному решению.
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В Кремле с пониманием относятся к решению руководителей некоторых регионов России отменить Парады Победы в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
«Это прерогатива руководителей регионов, это те самые особые полномочия, которыми они были наделены на фоне эпидемиологической опасности», - сказал он.
Песков сообщил, что местные власти лучше знают о ситуации в своем регионе и могут давать эпидемиологические прогнозы на краткосрочную и среднесрочную перспективу, а также принимать соответствующие решения.
Руководители трех регионов России - Пензы, Челябинска и Якутска - из-за распространения коронавируса отменили запланированные на 24 июня Парада в честь 75-летия Великой Победы.