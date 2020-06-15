В Кремле прокомментировали отмену Парадов Победы в некоторых регионах

В Кремле с пониманием относятся к решению руководителей некоторых регионов России отменить Парады Победы в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Это прерогатива руководителей регионов, это те самые особые полномочия, которыми они были наделены на фоне эпидемиологической опасности», - сказал он.

Песков сообщил, что местные власти лучше знают о ситуации в своем регионе и могут давать эпидемиологические прогнозы на краткосрочную и среднесрочную перспективу, а также принимать соответствующие решения.

Руководители трех регионов России - Пензы, Челябинска и Якутска - из-за распространения коронавируса отменили запланированные на 24 июня Парада в честь 75-летия Великой Победы.