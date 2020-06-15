Астрономы назвали возможное число внеземных цивилизаций в Млечном Пути

В галактике Млечный Путь может существовать до 36 внеземных цивилизаций. Это следует из расчетов исследователей Ноттингэмского университета, результаты которых опубликованы в Astrophysical Journal.

При этом ученые сообщили, что все эти цивилизации находятся на расстоянии минимум 17 тысяч световых лет от Земли, поэтому засечь их при нынешнем развитии технологий практически невозможно.

За основу своих исследований специалисты взяли так называемый принцип Коперника. Согласно ему, Земля не уникальна, и во Вселенной существуют планеты с аналогичными условиями, на которых нет препятствий зарождению жизни.

Во время расчетов астрофизики ввели два ограничения: для формирования разумной жизни другим планетам, как и Земле, потребуется примерно 4,5 миллиарда лет, пригодные для жизни планеты формируются недалеко от звезд, богатых металлами.

Исследователи подчеркнули, что время существования активной разумной цивилизации на Земле составляет примерно сто лет. Если другие цивилизации существуют столько же, то в галактике Млечный Путь их может быть около 36. При этом, если когда-нибудь будут обнаружены сигналы с других планет, то это означает, что время существования разумных цивилизаций может достигать десятков тысяч лет.

«Поиски внеземных разумных цивилизаций дают нам подсказки о том, как долго продлится наша собственная цивилизация», - сказали исследователи.

Если же выяснится, что, кроме человечества, в нашей галактике нет других разумных цивилизаций, значит, жизнь таких планет недолговечна.