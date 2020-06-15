Песков порекомендовал москвичам посмотреть Парад Победы по телевизору

Дмитрий Песков порекомендовал москвичам посмотреть Парад Победы, который пройдет 24 июня, по телевизору. Так горожане смогут насладиться в полной мере всей зрелищностью этого события, поскольку Парад Победы будут транслировать с использованием самых современных технологий.

«В данном случае смотреть парад очень удобно и очень красочно именно по телевидению, потому что огромная команда специалистов-телевизионщиков организует прямую трансляцию. Это фактически шедевр каждый раз, эта телетрансляция», - отметил он.

Песков отметил, что традиционно москвичи собираются на маршрутах следования военной техники. Однако в этом году лучше воспользоваться телетрансляцией и увидеть парад «во всех его нюансах».

Пресс-секретарь главы государства добавил, что в Кремле «с абсолютным пониманием» относятся к решению руководителей ряда регионов ограничить мероприятия по празднованию 75-летнего юбилея Победы.