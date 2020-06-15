Адвокат Ефремова рассказал о полученных актером во время ДТП травмах
Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве, также получил травмы. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев.
«В результате автоаварии Ефремов получил повреждения. Поскольку я не медик, я не могу сказать, насколько они серьезные», - заявил защитник.
Он отметил, что в настоящее время Ефремов восстанавливается. Кроме того, Пашаев сообщил, что предложение артиста помочь родственникам погибшего Сергея Захарова остается в силе.
«Я думаю, мы в ближайшее время встретимся с этой семьей», - сказал адвокат.
Напомним, что авария произошла 8 июня на Смоленской площади. Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице. Экспертиза показала, что актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.