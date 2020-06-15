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Адвокат Ефремова рассказал о полученных актером во время ДТП травмах

Иван Линдеманн
13:25 15.06.2020
По словам Эльмана Пашаева, в настоящее время артист восстанавливается.
Адвокат Ефремова рассказал о полученных актером во время ДТП травмах
© Фото: РИА Новости

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве, также получил травмы. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

«В результате автоаварии Ефремов получил повреждения. Поскольку я не медик, я не могу сказать, насколько они серьезные», - заявил защитник.

Он отметил, что в настоящее время Ефремов восстанавливается. Кроме того, Пашаев сообщил, что предложение артиста помочь родственникам погибшего Сергея Захарова остается в силе.

«Я думаю, мы в ближайшее время встретимся с этой семьей», - сказал адвокат.

Напомним, что авария произошла 8 июня на Смоленской площади. Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице. Экспертиза показала, что актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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