В Москве с 16 июня заработают музеи, летние веранды и зоопарки

Во вторник, 16 июня, в Москве откроются летние веранды кафе и ресторанов, возобновят работу библиотеки, зоопарки, музеи и службы проката. О новом этапе снятия ограничений в столице объявил мэр Сергей Собянин.

«С завтрашнего дня могут вновь открыться летние веранды ресторанов и кафе. Снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках», - написал Собянин в своем блоге.

Также возобновляют работу риелторские конторы, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Для москвичей и гостей столицы свои двери откроют музеи, выставочные залы и зоопарки. Можно будет посещать спортивные мероприятия, но при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

Собянин отметил, что по прошествии недели с начала первого этапа снятия ограничений в Москве отмечается снижение заболеваемости коронавирусом в городе.

«Это значит, что риск был действительно оправданным. И мы можем переходить к следующему этапу снятия ограничений», - сообщил мэр Москвы.

Собянин напомнил горожанам о важности продолжать соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, а также избегать ненужных контактов и планировать прогулки в такое время, чтобы не подвергать себя лишнему риску инфицирования.

В Москве первый этап снятия ограничений из-за коронавируса стартовал 9 июня. Людям разрешили гулять в парках и скверах, посещать салоны красоты. Возобновили работу непродовольственные магазины и организации по оказанию населению бытовых услуг, были отменены электронные пропуска.