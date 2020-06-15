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Под звуки оркестра: кадры ночной репетиции парада Победы в Екатеринбурге

Анна Касаткина
01:45 15.06.2020
Первая ночная тренировка прошла с соблюдением всех санитарно-противоэпидемиологических мер.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Екатеринбурге состоялась первая ночная тренировка парада в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По главной площади уральской столицы торжественным маршем прошло около 20 парадных расчетов.

В репетиции приняли участие рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского военного училища, знаменосцы со штандартами фронтов, подразделения в исторической форме времен ВОВ, а также сводный женский взвод почетного караула, впервые принимающий участие в параде.

В парадном строю также прошли расчеты управления штаба и авиационного объединения Центрального военного округа, коробки военнослужащих мотострелкового, железнодорожного соединений, военной полиции, сотрудники Федеральной службы исполнения и наказания, курсанты Уральского института государственной противопожарной службы и сводный батальон движения «Юнармия». Сводный оркестр Екатеринбургского гарнизона исполнил около 30 встречных и парадных маршей.

Первая ночная тренировка прошла с соблюдением всех санитарно-противоэпидемиологических мер. Перед началом репетиции расчеты войск радиационной химической и биологической защиты ЦВО провели дезинфекцию площади 1905 года, всех участников парада обеспечили перчатками, медицинскими масками и антисептиками. На месте проведения тренировки дежурили специалисты медицинской службы.

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