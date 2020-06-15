В МИД РФ отреагировали на планы США пересмотреть соглашение по контролю за ракетными технологиями

Планы США вывести тяжелые ударные беспилотники из списка режима контроля за ракетными технологиями станут тяжелым ударом по данному соглашению. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства рассказал, что в США обсуждается возможный вывод тяжелых ударных беспилотных летательных аппаратов из одного из контрольных списков РКРТ.

«Делается это, если такое решение будет принято, в интересах облегчения экспорта подобного рода систем из США другим государствам. Это, конечно, серьезный удар по РКРТ, режим многосторонний, и мы на протяжении длительного времени в формате РКРТ эту тему обсуждали», - сказал Рябков.

Речи о выходе Соединенных Штатов из режима контроля над ракетными технологиями пока нет, несмотря на планы вывести из-под его действия ударные беспилотники, добавили в ведомстве.