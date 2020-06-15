Боевая авиация над Подмосковьем: кадры финальной репетиции воздушного Парада

Авиационные экипажи Воздушно-космических сил провели заключительную тренировку воздушной части военного парада над подмосковным Алабино.

В ней приняли участие 75 самолетов и вертолета оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации ВКС.

В составе парадного строя авиации были задействованы самолеты 5-го поколения Су-57, стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95мс, истребители Су-35с, Су-30см, МиГ-29 и МиГ-31 различной модификации, бомбардировщики Су-34, Су-24м, штурмовики Су-25, боевые вертолеты Ка-52, Ми-28н, Ми-35 и другие летательные аппараты.

Все полеты выполнялись в диапазоне высот 200-500 метров, на различных скоростях от 200 до 550 километров в час в зависимости от рода авиации.

Для проведения тренировки воздушной части парада задействовано 8 аэродромов в Московской, Липецкой, Тверской, Ивановской, Саратовской и Калужской областях.

В этом году из-за пандемии коронавируса традиционные массовые мероприятия 9 Мая, в том числе Парад Победы на Красной площади, были отменены. Однако воздушная часть Парада Победы в Москве состоялась. Тогда в небе над Красной площадью пролетят 75 самолетов и вертолетов. Воздушный парад 9 мая прошел также в 32 городах России.

В конце мая российский президент Владимир Путин объявил, что парад пройдет 24 июня. Эта дата выбрана неслучайно: именно в этот день, 75 лет назад состоялся самый первый Парад Победы.