Адвокат рассказал о предложении обменять Уилана на Бута или Ярошенко

Адвокат Пола Уилана, которого приговорили к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, рассказал о возможности обмена американского гражданина на россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко. Виктор Жеребенков заявил, что этот вопрос обсуждается.

«Мы приняли решение обжаловать приговор, после чего будем решать: просить ли помилование или обмен», - заявил адвокат.

Между тем в МИД РФ заявили, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону обмен граждан двух стран, которые уже отбывают наказание. Об этом сообщил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя возможность обмена Пола Уилана.

Сегодня, 15 июня, американский гражданин Пол Уилан был приговорен Мосгорсудом к 16 годам колонии строгого режима. Обвинение запрашивало 18 лет. В своем последнем слове Уилан заявил, что не занимался шпионажем. Заседание проходили в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат гриф «совершенно секретно».