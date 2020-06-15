МИД РФ вышлет из страны двух сотрудников посольства Чехии

Министерство иностранных дел России объявило чешскому послу Витезславу Пивоньке ответные меры в связи с дипломатическим скандалом. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили о высылке двух сотрудников посольства Чехии. Они должны покинуть Россию до 17 июня.

«Руководствуясь принципом взаимности, а также статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, персонами нон грата объявлены два сотрудника посольства Чехии в Москве», - сказано в сообщении на сайте МИД РФ.

Российские дипломаты были объявлены в Чехии персонами нон грата 4 июня. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылка сотрудников российского посольства не отвечает внутренней повестке Чехии. По ее словам, отношения Праги с Москвой целенаправленно портятся со стороны определенной части чешской элиты.