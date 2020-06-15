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В Москве число вылечившихся от COVID-19 превысило 123 тысячи

Тамара Астапенкова
11:09 15.06.2020
По словам вице-мэра Анастасии Раковой, количество выздоровевших людей в столице продолжает увеличиваться.
В Москве число вылечившихся от COVID-19 превысило 123 тысячи
© Фото: Michal Jarmoluk, Pixabay

В Москве общее число получивших лечение и выздоровевших от коронавируса пациентов увеличилось до 123 240 человек. О этом сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием в столице.

Ранее вице-мэр Анастасия Ракова сообщила о 1549 пациентах, которые выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Она уточнила, что количество выздоровевших людей в Москве продолжает увеличиваться.

Целая неделя прошла с момента снятия ограничений в столице. Были отменены электронные пропуска, открыты парки, заработали непродуктовые магазины, салоны красоты и парикмахерские.

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