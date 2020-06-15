Собянин назвал оправданным риск снятия ограничений в Москве

По прошествии недели после снятия некоторых ограничений в Москве продолжается снижение заболеваемости коронавирусом. Об этом в своем блоге сообщил мэр Сергей Собянин. Он отметил, что этот риск был оправданным.

«Держать бесконечно людей взаперти невозможно, а при складывающейся достаточно неплохой ситуации с распространением коронавируса - просто нецелесообразно», - сообщил мэр.

Собянин также привел статистику по числу госпитализаций. Он сообщил, что на прошлой неделе в столице в больницы попадали на 22 процента меньше больных. Это значит, что сокращается число тяжелых случаев. Еще на 13 процентов уменьшилось число тех, кто проходит лечение от коронавируса в стационарах. А количество новых случаев внебольничных пневмоний снизилось на 30 процентов.

При этом Собянин напомнил, что вирус остается серьезной угрозой. Он призвал избегать мест массового скопления людей и необязательных контактов. Кроме того, мэр попросил планировать прогулки в такое время, чтобы не подвергать себя риску. Глава города заявил, что москвичи должны и дальше продолжать соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки.